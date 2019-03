Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump, è stato arrestato con l’accusa di aver ricattato Nike

Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato con l’accusa di aver ricattato Nike, la società di abbigliamento sportivo. Secondo l’accusa, formulata dalla procura federale statunitense, Avenatti avrebbe chiesto a Nike 22,5 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro) per non diffondere alcune informazioni che avrebbero danneggiato l’immagine della società.

Avenatti – che rappresentava un ex allenatore di basket – diceva di aver trovato le prove di alcuni pagamenti illeciti di Nike ad almeno tre giocatori di basket di squadre del college. Per evitare la pubblicazione delle informazioni, che Avenatti aveva minacciato di diffondere nel momento in cui avrebbero potuto maggiormente danneggiare l’immagine di Nike, erano stati chiesti 1,5 milioni di dollari di risarcimento e un contratto di consulenza compreso tra i 15 e i 25 milioni di dollari. In alternativa, Avenatti aveva proposto a Nike di pagare 22,5 milioni di dollari per chiudere subito tutta la faccenda.