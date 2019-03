Oggi è una di quelle giornate in cui diversi quotidiani hanno titoli simili: il Mattino, il Messaggero e il Gazzettino aprono più o meno con la stessa formula a proposito del memorandum firmato ieri da Italia e Cina, mentre Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport usano esattamente lo stesso titolo per parlare della vittoria dell’Italia sulla Finlandia per 2-0, con gol decisivo di Moise Kean (il titolo, forse, potete immaginarlo). Nei boxini compaiono anche le elezioni in Basilicata, e le nuove polemiche sullo “ius soli”.