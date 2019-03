La partita di calcio femminile Juventus-Fiorentina, che si gioca oggi all’Allianz Stadium di Torino, ha registrato il tutto esaurito

Tutti i 39 mila biglietti per la partita Juventus-Fiorentina della Serie A di calcio femminile sono stati venduti. Per il calcio femminile italiano è un record: quello precedente apparteneva ai 14mila biglietti per la semifinale di ritorno della UEFA Women’s Cup tra Verona e Francoforte del 2008. La partita si gioca oggi, domenica 24 marzo, alle 15, nell’Allianz Stadium di Torino. È molto attesa anche perché la Juventus è prima in classifica e la Fiorentina seconda, a solo un punto di distanza.