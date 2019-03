Questo weekend ci sono le Giornate Fai di primavera

Le Giornate FAI di Primavera, organizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano sabato 23 e domenica 24 marzo, prevedono l’apertura di 1.100 luoghi storici o culturali in 430 località d’Italia. La manifestazione è arrivata alla 27esima edizione: le visite non prevedono un biglietto d’ingresso ma i volontari chiederanno un’offerta libera di 3-4 euro. Si entra invece liberamente con la tessera FAI, che costa 39 euro, dura un anno e permette di entrare gratuitamente in tutti i luoghi del FAI, più altri sconti e vantaggi.

Tra i luoghi aperti da visitare oggi ci sono le Officine per la Manutenzione delle Vetture, le cosiddette “Squadre Rialzo”, a Milano; la Biblioteca Carlo Viganò dell’Università Cattolica a Brescia; il Mastio della Cittadella a Torino; lo stabilimento della Olivetti costruito sul mare a Pozzuoli (Napoli); Palazzo Firenze in Campo Marzio a Roma; l’edificio della Banca d’Italia di Bari, inaugurato nel 1932; e il cinquecentesco Palazzo Alliata dei Principi di Villafranca a Palermo. Qui sono raccolti tutti i luoghi aperti da visitare.