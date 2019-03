Le previsioni meteo per domenica 24 marzo

Il primo weekend di primavera si conferma tale anche nel meteo, portando sole, bel tempo e temperature miti praticamente ovunque. Al Nord ci saranno nubi passeggere in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia, al Sud qualche nuvola nelle zone interne di Calabria e Sicilia, al Centro farà bello praticamente ovunque.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.

Le previsioni meteo per Roma

Domenica a Roma sarà una splendida giornata con sole e poco vento. Al massimo potrete iniziare a lamentarvi già del caldo, se siete di quelli che lo fanno: alle dieci la temperatura sarà già di 15 °C, all’ora di pranzo sarà salita a 20 °C.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà una giornata soleggiata ma non del tutto sgombra di nuvole, soprattutto alla mattina. Farà comunque caldo: per l’ora di pranzo sono previsti 20 °C, che saliranno ancora nel pomeriggio.