La visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che si occupano dell’incontro di ieri con il presidente della Repubblica Mattarella, della firma dell’intesa commerciale con l’Italia prevista per oggi, e delle reazioni preoccupate dell’Unione Europea a questo accordo. Il Giornale titola invece sul meccanismo di ricalcolo che dovrebbe portare a una riduzione delle pensioni da aprile, Libero difende il ministro dell’Interno Salvini dagli attacchi su migranti e sicurezza, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera a Udine fra Italia e Finlandia, valida per le qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo.