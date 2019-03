Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le indagini sull’uomo che ha dirottato e incendiato l’autobus con a bordo 51 ragazzi a San Donato Milanese l’altro ieri, l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, le accuse di corruzione a un assessore della giunta Raggi a Roma, i risultati dei primi esami sul corpo di Imane Fadil, che escludono la radioattività come causa della morte, la manifestazione contro le mafie di Padova, mentre la Stampa e il Secolo XIX aprono con un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Di Maio che critica le politiche sulla sicurezza del ministro dell’Interno Salvini.