Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra due autobus in Ghana

Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattina italiane) sull’autostrada che collega le città di Kintampo e Techiman. AFP scrive che al momento dell’incidente gli autobus trasportavano circa 50 passeggeri ciascuno e che uno dei due veicoli ha preso fuoco in seguito allo scontro. Un medico dell’ospedale di Kintampo ha detto che 28 persone sono state ricoverate con ferite alla testa e fratture multiple, e che 7 di queste sono in condizioni critiche. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente ma, secondo alcuni superstiti, durante il viaggio l’autista avrebbe più volte dato segni di stanchezza; alcuni passeggeri gli avrebbero chiesto di fermarsi e riposarsi, ma lui si sarebbe rifiutato.