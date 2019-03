Almeno 54 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri, nel nord dell’Iraq, vicino alla città di Mosul. La notizia è stata confermata dalla polizia e dai soccorritori a Reuters. Non si conoscono le cause dell’incidente, ma Reuters dice che il traghetto stava trasportando più persone di quante potesse. Tra i morti, hanno detto i soccorritori, molti erano donne e bambini che non sapevano nuotare. Ci sono almeno 28 dispersi secondo il conteggio ufficiale riferito dall’agenzia di stampa AFP.