La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’incendio a San Donato Milanese dell’autobus con a bordo 51 bambini, che è stato dirottato e incendiato dall’autista sembra per protestare contro le morti di migranti nel Mediterraneo. L’altra notizia del giorno, sulla quale titolano diversi giornali soprattutto romani, è l’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma e dirigente del Movimento 5 Stelle Marcello De Vito con l’accusa di corruzione per la costruzione del nuovo stadio della Roma. I giornali sportivi si occupano dell’accordo fra l’Inter e Icardi, che da oggi torna a allenarsi con la squadra.