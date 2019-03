C’è stato un terremoto di magnitudo 5.8 in Turchia. Il terremoto è stato registrato a sud della città di Acipayam, nella zona occidentale del paese, alle 9.34 locali (le 7.34 in Italia) ed è stato seguito da altre due scosse di minore intensità, secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM). Al momento non si hanno notizie di feriti o morti. L’ipocentro è a una profondità di 10 chilometri.