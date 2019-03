Papa Francesco ha rifiutato le dimissioni del cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, che era stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali su minorenni di cui è accusato l’ex prete Bernard Preynat avvenuti tra gli anni Ottanta e Novanta. Ieri Barbarin era stato ricevuto dal Papa in Vaticano e dopo l’incontro con il pontefice aveva deciso comunque di ritirarsi per un periodo di tempo dalla sua carica di arcivescovo di Lione.