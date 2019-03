«L’immigrazione è una benedizione», dice George W. Bush

L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha pronunciato un discorso durante una cerimonia all’istituto che porta il suo nome a Dallas, in Texas, organizzata in occasione dell’assegnazione della cittadinanza americana ad alcuni stranieri. Durante il discorso Bush – che è stato presidente col Partito Repubblicano dal 2001 al 2009 – ha detto:

I rappresentanti eletti in America hanno il dovere di regolamentare chi entra e quando. Nel prendersi carico di questa responsabilità, è utile ricordare che la storia di immigrazione dell’America ci ha resi chi siamo. In mezzo a tutte le complicazioni delle politiche al riguardo, non dobbiamo mai dimenticare che l’immigrazione è una benedizione e una forza».