MySpace ha perso tutta la musica che era stata caricata sul sito dal 2003 al 2015

Il social network MySpace ha detto di aver perso tutta la musica che era stata caricata sulla piattaforma dal 2003, anno in cui venne fondata, al 2015: si tratta di oltre 50 milioni di canzoni di 14 milioni di artisti di tutto il mondo. MySpace ha confermato la perdita dopo che i link musicali non funzionavano da mesi, e ha spiegato che è stata causata da uno spostamento di server, in seguito al quale «qualsiasi foto, video o file audio caricato da più di tre anni potrebbe non essere più disponibile». MySpace, oltre a scusarsi, ha suggerito di conservare delle copie di backup e ha fornito un indirizzo da contattare per avere ulteriori informazioni, quello di Jana Jentzsch, responsabile della protezione dati.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."

— Andy Baio (@waxpancake) March 18, 2019