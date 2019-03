In Zimbabwe una tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone

Una forte tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone nella provincia di Manicaland, nell’est dello Zimbabwe, vicino al confine con il Mozambico: altre 40 persone risultano disperse. I forti venti hanno interrotto le comunicazioni di buona parte della provincia e le piogge hanno costretto molte famiglie che abitano nelle zone montuose a lasciare le loro case. Ci si aspetta che il bilancio dei morti aumenti nelle prossime ore.

Serious humanitarian crisis unfolding in chimanimani chipinge most of our structures comms are down.We need state intervention on a massive scale to avoid biblical disaster ,homes bridges being washed away lives in danger @hwendec @daddyhop@kwirirayi @nelsonchamisa @mdczimbabwe pic.twitter.com/QSVEe7yiG7

