Spal-Roma in TV e in streaming

Spal-Roma è uno degli anticipi della ventottesima giornata di Serie A. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La Roma viene da una vittoria in campionato contro l’Empoli, che è stata anche la prima con il suo nuovo allenatore, Claudio Ranieri. Deve continuare a vincere per rientrare fra le prime quattro della classifica, a maggior ragione oggi, in attesa del derby di Milano di domani. Anche la Spal però ha bisogno di fare punti: non vince dal 27 gennaio e si sta pericolosamente avvicinando alla zona retrocessione.

Dove vedere Spal-Roma

Spal-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Spal-Roma

Spal (3-5-2) Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Roma (4-4-2) Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy; Schick, Dzeko