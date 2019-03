Il Galles ha vinto il Sei Nazioni 2019 facendo il “Grande Slam”

La Nazionale di rugby gallese ha battuto 25-7 l’Irlanda e si è aggiudicata la vittoria del Sei Nazioni 2019 con il “Grande Slam” dopo aver vinto tutti i cinque incontri disputati. Al Millennium Stadium di Cardiff, nell’ultimo turno del torneo, il successo del Galles non è mai stato in discussione, complice la deludente prestazione dell’Irlanda, squadra che l’anno scorso vinse il torneo con un altro Grande Slam. L’allenatore neozelandese Warren Gatland ha quindi concluso il suo ultimo Sei Nazioni dopo dodici anni alla guida del Galles con il quarto titolo e il terzo Grande Slam: lascerà la squadra in autunno, dopo la Coppa del Mondo. Il risultato di Galles-Irlanda ha inoltre reso ininfluente quello di Inghilterra-Scozia, in programma alle 18 a Londra. La partita servirà solo a determinare la classifica finale del Sei Nazioni e la vittoria della Calcutta Cup, il trofeo messo in palio nelle partite tra Inghilterra e Scozia.