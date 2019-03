Tesla ha presentato Model Y, il suo nuovo SUV compatto

Tesla, l’azienda statunitense di Elon Musk produttrice di automobili elettriche, ha presentato la sua nuova attesa Model Y, un SUV compatto che sarà messo in vendita a partire dal prossimo anno. Il nuovo modello sarà disponibile in varie configurazioni, a partire da 47mila dollari per la Model Y che copre circa 450 chilometri prima di richiedere una ricarica delle batterie. Musk ha poi annunciato che un modello più economico, da 39mila dollari, sarà messo in vendita a partire dal 2021.

La Model Y è un po’ più piccola del SUV Model X già in commercio e un po’ più grande della Model 3, la prima automobile elettrica pensata per il mercato di massa prodotta da Tesla. Gli interni ricordano molto quelli della Model 3, con un grande touchscreen per gestire il pilota automatico e le altre dotazioni dell’automobile. Per Tesla la produzione della Model Y sarà una nuova sfida, dopo quella per produrre a basso costo le Model 3 e che è costata un anno di grandi difficoltà all’azienda. Tesla non ha mantenuto i tempi inizialmente promessi da Musk per le consegne, ma ha comunque recuperato raggiungendo ritmi più adeguati nella produzione per rispondere alla forte domanda di nuove Model 3, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa.