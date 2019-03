Celebripost

In questi giorni è in corso il South by Southwest, uno dei più famosi e apprezzati festival di musica, cinema, tecnologia e cultura, che si tiene ogni anno a Austin, la capitale del Texas: tra quelli passati di lì finora ci sono la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e gli attori Seth Rogen, Charlize Theron e Henry Winkler (cioè Arthur “Fonzie” Fonzarelli di Happy Days). Agli iHeartRadio Music Awards – premi assegnati dall’omonima radio statunitense – c’erano Taylor Swift, Katy Perry e Alicia Keys. Giovedì sera, a Milano, il sindaco Beppe Sala ha intervistato il cantante e vincitore di Sanremo Mahmood. Poi un po’ di facce che valeva la pena fotografare da vicino: la portavoce della casa Bianca Sarah Sanders, la cancelliera Angela Merkel e l’attrice Elle Fanning.