È andato a fuoco un altro autobus a Roma, è il quarto dall’inizio dell’anno

Un autobus di ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è andato a fuoco mentre si trovava fermo al capolinea a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale. L’incendio è avvenuto poco dopo le 22 e secondo Roma Today si è sviluppato a partire dalla parte posteriore del veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per spegnere le fiamme e hanno confermato che sull’autobus non si trovavano passeggeri. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora da verificare, ma questo è il quarto incendio di un mezzo ATAC dall’inizio del 2019.