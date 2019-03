I titoli di apertura sui giornali di oggi riguardano notizie diverse: Repubblica, Avvenire e il Manifesto si occupano delle manifestazioni di domani sul clima organizzate in tutto il mondo, il Messaggero segue le notizie su Brexit, il Corriere della Sera titola sullo sconto di pena per un uomo che ha ucciso la compagna, la Stampa e il Secolo XIX pubblicano i risultati di un sondaggio di Altroconsumo sugli italiani che rinunciano alle cure mediche per motivi economici, il Dubbio apre sulla moratoria sulla pena di morte decisa dal governatore della California, Libero critica le spese della presidenza del Consiglio, e il Giornale e la Verità si occupano del congresso delle famiglie in programma a Verona. I giornali sportivi celebrano ancora la qualificazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League.