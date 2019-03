La scatola nera dell’aereo precipitato in Etiopia sarà analizzata in Francia

La scatola nera dell’aereo Boeing 737 Max 8 precipitato il 10 marzo in Etiopia sarà analizzata in Francia. Lo ha comunicato la compagnia aerea Ethiopian Airlines. La Francia ha accettato di analizzare la scatola nera e le registrazioni delle voci dei piloti dopo che la Germania si era rifiutata di farlo, dicendo di non avere strumentazioni adeguate. Ethiopian Airlines ha detto che la scatola nera è stata portata a Parigi da una delegazione di cui fanno parte membri dell’AIB, un ente che si occupa delle indagini sugli incidenti aerei. A occuparsi delle analisi sarà la BEA, un’agenzia governativa francese che si occupa della sicurezza dell’aviazione civile.