È stato ucciso a New York Francesco Cali, che si ritiene fosse il capo del clan dei Gambino

Il 13 marzo è stato ucciso a Staten Island, a New York, l’italoamericano Francesco Cali, anche noto con il nome “Frank Boy”, considerato il capo del clan Gambino, uno degli storici e più potenti clan della criminalità organizzata di New York. Cali (che secondo la polizia italiana si chiamava Calì, mentre secondo i registri delle carceri statunitensi si chiamava Cali, senza accento) aveva 53 anni ed è stato ucciso da colpi di arma da fuoco sparati da un’auto, le cui persone a bordo non sono per ora state fermate o identificate. Cali è morto in ospedale. I giornali americani scrivono che era dal 1985 che a New York non c’era un omicidio di un capo di un clan criminale. Si ritene che Cali fosse a capo dell’organizzazione criminale dal 2015, quando prese il posto di Domenico Cefalu.

