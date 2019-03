È stato arrestato l’uomo che aveva dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie, a Reggio Calabria

È stato arrestato Ciro Russo, l’uomo che il 12 marzo a Reggio Calabria aveva dato fuoco all’auto in cui si trovava la sua ex moglie, nel parcheggio di un liceo nel sud della città. Russo, che aveva dei precedenti per maltrattamenti in famiglia e che era evaso dagli arresti domiciliari, è stato arrestato ieri sera dalla polizia in una pizzeria del centro storico della città. L’ex moglie ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo e al momento è ricoverata presso il centro ustionati di Bari in prognosi riservata.