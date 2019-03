È morto l’imprenditore Joseph Nissim, fondatore del gruppo dei marchi Rio Mare e Neutro Roberts, tra gli altri

È morto a 100 anni l’imprenditore Joseph Nissim, fondatore del Bolton Group, l’azienda multinazionale che controlla marchi molto noti, tra cui Rio Mare, Simmenthal, Neutro Roberts, Bilboa, Brioschi e Collistar. Nissim era nato in Grecia da una famiglia di origine ebraica, era fuggito prima dell’arrivo dei nazisti e aveva combattuto la Seconda guerra mondiale nell’esercito britannico. Nel 1949 si era stabilito in Italia e dopo aver lavorato per la multinazionale americana Procter & Gamble aveva fondato la propria azienda, che negli anni si era ingrandita acquisendo sempre più marchi.

Oggi il Bolton Group, gestito da Marina Nissim, sua figlia, e dall’amministratore delegato Salomone Benveniste, controlla più di 50 marchi e ha più di cinquemila dipendenti. Nissim viveva da anni a Ginevra, in Svizzera.