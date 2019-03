Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’accordo commerciale che dovrebbe essere firmato da Italia e Cina (sul quale il Corriere della Sera intervista il presidente del Consiglio Conte), altri titolano sul voto del Parlamento britannico che ha nuovamente bocciato l’accordo su Brexit raggiunto dal primo ministro May con l’Unione Europea. Repubblica apre sulle preoccupazioni per il clima e lo stato della Terra espresse ieri dal presidente della Repubblica Mattarella, La Stampa e i giornali sportivi celebrano la rimonta della Juventus, che si qualifica ai quarti di finale di Champions League battendo l’Atletico Madrid con tre gol di Cristiano Ronaldo, e il Fatto critica le presenze eccessive nei telegiornali di Matteo Salvini.