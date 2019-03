Le previsioni meteo per domani, mercoledì 13 marzo

Il “bello” del cambiamento climatico è che non fai in tempo a mettere via i cappotti pesanti che torna inspiegabilmente il freddo: domani ci saranno tra i 2 e i 5 gradi di minima in molte regioni, anche nel Sud, quindi forse fanno bene quelle persone che imperterrite continuano a indossare sciarpa e cappello fino a che non è ufficialmente primavera, non si sa mai.

Per quanto riguarda il tempo, invece, non ci sono grandi notizie: di mattina sarà brutto in Toscana, di pomeriggio pioverà nel Nord-Est e in Emilia-Romagna e di sera peggiorerà anche nel Centro-Sud. Infine, di notte migliorerà al Centro e al Nord e pioverà al Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.