Uno dei più famosi cantanti sudcoreani si è ritirato dalla musica dopo le accuse di aver gestito un giro di prostituzione

Uno dei più famosi cantanti sudcoreani, Seungri, nome d’arte di Lee Seung-hyun, ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo le accuse di aver gestito un giro di prostituzione. Seungri ha 28 anni ed è uno dei membri del gruppo K-pop – il pop sudcoreano – Big Bang, uno dei più famosi anche fuori dalla Corea del Sud. Seungri è sotto indagine per l’accusa di aver gestito un giro di prostitute che forniva a imprenditori stranieri che si trovavano in Corea del Sud. Lui ha negato tutte le accuse ma ha detto di voler comunque lasciare la musica per evitare ulteriori problemi agli altri membri del suo gruppo e alla sua agenzia.