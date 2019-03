Tre persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta in una palazzina a Cervignano del Friuli (Udine): si tratta di un bambino di sei anni e dei suoi genitori, che vivono in un appartamento al terzo piano, e che sono stati ricoverati in ospedale a Udine e a Trieste. L’esplosione è avvenuta alle 7:20 di questa mattina, probabilmente a causa di una fuga di gas o dello scoppio di una bombola; ha danneggiato gravemente anche un altro appartamento al terzo piano.