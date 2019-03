Un ragazzo di 18 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di un hotel del Trentino in cui si trovava in gita scolastica

Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 18 anni che si trovava in gita scolastica a Vigo di Fassa, in provincia di Trento, è caduto da un balcone al terzo piano dell’hotel dove alloggiava: ora è in condizioni gravi. Il ragazzo è uno studente del liceo Sereni di Luino, in provincia di Varese, che ogni anno organizza settimane bianche scolastiche. L’incidente è avvenuto alle 3.30. Ora il ragazzo è ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo Repubblica, sarebbe caduto cercando di uscire dall’hotel calandosi dal balcone.