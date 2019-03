Sabato 30 persone si sono ferite durante le forti turbolenze incontrate da un volo di Turkish Airlines sopra il Maine: sono state portate in ospedale dopo l’atterraggio all’aeroporto JFK di New York, nessuna in pericolo di vita. Il volo era partito da Istanbul ed era diretto a New York: le turbolenze sono durate tra i 10 e i 15 minuti, durante i quali un assistente di volo si è rotto una gamba e il resto dei feriti ha riportato contusioni e graffi.