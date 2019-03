È morto l’attore e comico siciliano Pino Caruso: aveva 84 anni

Ieri pomeriggio è morto Pino Caruso, attore e comico siciliano. Aveva 84 anni ed era malato da tempo. I funerali si svolgeranno domani. Caruso aveva iniziato la sua carriera a Palermo, la sua città, recitando spesso in teatro. Nel 1965 si trasferì a Roma dove iniziò a lavorare per il Bagalino, la compagnia di varietà fondata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Negli anni Settanta arrivò in Rai dove condusse diversi spettacoli: nel 1979 con Ornella Vanoni in Due di noi, nel 1981 con Milva in Palcoscenico. Recitò anche per il cinema in almeno trenta film, ma abbandonò mai il teatro. Negli ultimi anni si era dedicato anche alla scrittura: dal 2014 al 2017 pubblicò tre raccolte di aforismi.