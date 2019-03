Airbnb ha comprato HotelTonight, un’app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo

Airbnb, l’azienda che consente di affittare stanze e appartamenti privati online, ha annunciato di aver comprato la società che gestisce HotelTonight, una popolare app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo. Airbnb non ha comunicato il prezzo concordato per l’acquisto, ma Reuters ricorda che due anni fa HotelTonight era stata valutata 463 milioni di dollari (circa 413 milioni di euro). L’acquisto di HotelTonight va in una direzione che Airbnb ha scelto da qualche tempo, cioè quella di ampliare la propria offerta per attirare i viaggiatori più tradizionali, poco abituati a condividere stanze o appartamenti privati.