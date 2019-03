È morto a 98 anni il critico letterario Jean Starobinski

Il critico letterario e scrittore svizzero Jean Starobinski è morto lunedì a Morges, in Svizzera: aveva 98 anni. Starobinski era nato a Ginevra nel 1920 e si era laureato in Lettere e successivamente in Medicina, con una specializzazione in psichiatria. Si era però fatto conoscere soprattutto come critico letterario. Armando Torno lo ha definito sul Sole 24 Ore «il più grande critico della letteratura dei nostri giorni». Tra i suoi libri più famosi ci sono L’occhio vivente, Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età dei Lumi e A piene mani. Dono fastoso e dono perverso. Ha poi scritto alcuni importanti saggi su Jean-Jacques Rousseau, Montaigne e Charles Baudelaire.