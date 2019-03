Il governo del Venezuela ha ordinato l’espulsione dell’ambasciatore tedesco a Caracas

Il governo del Venezuela ha annunciato mercoledì di avere ordinato l’espulsione dell’ambasciatore tedesco a Caracas, Daniel Martin Kriener, per avere interferito negli affari interni venezuelani. Il governo di Nicolás Maduro ha detto: «Il Venezuela considera inaccettabile che diplomatici stranieri svolgano sul suo territorio un ruolo pubblico vicino a quello di un leader politico schierato con l’agenda cospirazionista dei settori estremisti dell’opposizione venezuelana», riferendosi all’appoggio che la Germania, così come tanti altri paesi europei, ha espresso pubblicamente a favore di Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea Nazionale, il Parlamento controllato dalle opposizioni che Maduro ha svuotato di ogni potere. Kriener avrà ora 48 ore per lasciare il paese.