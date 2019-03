In Repubblica Ceca un uomo è stato ucciso dal leone che teneva in giardino

Michal Prasek, un uomo di 34 anni che viveva a Zdechov, in Repubblica Ceca, è stato ucciso dal leone che teneva in una gabbia nel giardino di casa sua. Il padre dell’uomo ha detto di aver trovato il corpo del figlio nella gabbia del leone, che era chiusa dall’interno. Prasek aveva comprato quel leone e un’altra leonessa nel 2006, e li teneva in due recinti separati. La polizia ha detto di aver dovuto uccidere entrambi gli animali per poter recuperare il corpo dell’uomo.

In passato a Prasek era stato negato il permesso di costruire le gabbie ed era stato multato per allevamento illegale di animali. Alla fine però le autorità ceche non trovarono prove di violenza sugli animali, e Prasek poté continuare a tenere i leoni in casa. La scorsa estate, racconta BBC, si era parlato di Prasek dopo che un ciclista era caduto scontrandosi con la sua leonessa, mentre la portava a spasso al guinzaglio.

(Un video dell’uomo insieme ai suoi leoni nel 2016)