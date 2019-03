Il carnevale più fotogenico del mondo

Sono iniziati i festeggiamenti del celebre carnevale di Rio de Janeiro, il più famoso al mondo, che proseguiranno fino al 9 marzo con le scenografiche sfilate al Sambodromo, a cui assistono migliaia di persone. Nonostante si ripeta ogni anno sempre uguale – ballerini dalle espressioni entusiaste in frenetiche danze, ricoperti di brillantini, piume coloratissime e poco altro – rimane sempre una manifestazione ipnotica e un’occasione come poche per scattare belle fotografie, o guardarle da qui, per chi non può esserci di persona.