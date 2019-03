È stato catturato il boss della camorra Marco Di Lauro

È stato catturato oggi a Napoli il boss della camorra Marco Di Lauro. Ha 37 anni, e da tempo era uno dei latitanti più ricercati in Italia. Il Mattino scrive che Di Lauro è stato arrestato dalla polizia in via Scaglione, nel quartiere di Chiaiano.

Di Lauro era latitante dal 2004. È considerato il leader del clan Di Lauro, uno dei più potenti della camorra, che opera soprattutto a Secondigliano e Scampia: nel 2013 un’operazione di polizia aveva portato all’arresto di un centinaio di affiliati al gruppo, che però ha continuato ad esistere.

Marco Di Lauro è noto fra le altre cose per essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore Attilio Romanò, ucciso per errore nel 2005 durante una faida fra famiglie di camorra.