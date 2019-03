La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della TAV, sulla quale nel governo ci sono ancora posizioni molto diverse: ieri il ministro dell’Economia Tria si è detto convinto che alla fine l’opera si farà, mentre il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha confermato la sua opposizione e il presidente del Consiglio Conte cerca di mediare fra le diverse opinioni. Avvenire titola invece sui nuovi dati ISTAT sull’economia italiana, il Messaggero intervista il ministro per il Sud Lezzi sull’autonomia delle regioni, Libero difende Salvini dalle accuse della magistratura, e la Verità critica Fabio Fazio per l’intervista di domani sera al presidente francese Macron. I giornali sportivi si occupano della sconfitta dell’Inter a Cagliari nell’anticipo di campionato di ieri sera.