Il Pakistan ha riconsegnato il pilota indiano che aveva catturato due giorni fa dopo uno scontro aereo

Il Pakistan ha riconsegnato il pilota indiano che era stato catturato dopo uno scontro aereo avvenuto nell’ambito delle ultime tensioni e schermaglie nella regione del Kashmir. L’uomo, di nome Abhinandan Varthaman, ha oltrepassato il confine con l’India all’attraversamento di Wagah, ed è stato accolto da centinaia di persone che si erano radunate in India.

The moment Indian fighter pilot Abhinandan Varthaman crosses Pakistan border, following his release two days after his jet was shot down over Pakistan-administered Kashmir https://t.co/2JUwGMq3Qu pic.twitter.com/nEJqfnpRTy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 1, 2019