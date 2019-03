Almeno 18 persone sono morte in un attentato a Mogadiscio, in Somalia

Almeno 18 persone sono morte in un attentato nei pressi di un hotel a Mogadiscio, in Somalia: la polizia ha detto che prima è esplosa un’autobomba, giovedì sera, e poi nella notte c’è stato uno scontro a fuoco tra alcuni miliziani e le forze dell’ordine. Ci sono almeno 40 feriti, e lo scontro era ancora in corso nelle prime ore della mattina di venerdì: alcuni terroristi sono ancora chiusi dentro un edificio vicino all’hotel Maka Almukarramah. Anche se non ci sono ancora state rivendicazioni si ritiene che l’attentato sia stato compiuto da al Shabaab, gruppo terroristico jihadista nato nel 2006 e da anni responsabile di frequenti e gravi attentati in Somalia.