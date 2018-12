È morto il paroliere Adelio Cogliati, famoso per la sua collaborazione con Eros Ramazzotti

È morto a 70 anni Adelio Cogliati, autore o co-autore dei testi di molte canzoni italiane: in particolare dei Matia Bazar, di Anna Oxa, di Giorgia e di Eros Ramazzotti. In particolare, Cogliati scrisse per Giorgia le parole di “Come saprei”, che nel 1995 vinse il Festival di Sanremo e per Eros Ramazzotti quelle di “Adesso Tu”, che vinse Sanremo del 1986. Cogliati viveva da molti anni a Calco, in provincia di Lecco.

Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù 😓❤️ pic.twitter.com/x0MVNQTyXU — Eros Ramazzotti (@RamazzottiEros) December 29, 2018