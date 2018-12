Cosa c’è stasera in TV

La televisione fa spesso questi scherzi: a volte ti lascia saltare da un canale all’altro senza trovare nulla, altre volte si fa maledire perché c’è troppa scelta. Questa è una di quelle volte in cui scegliere è difficile, perché ci sono film per tutti i gusti: grandi classici (Mary Poppins), film sui supereroi ma di qualità (Il cavaliere oscuro), film d’autore (The Hateful Eight e Il lato positivo). Per chi non ha voglia di cinema, invece, ci sono l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario? e La grande storia.

Rai Uno



21.25 – Mary Poppins

Celeberrimo film della Disney del 1964, andrà in onda stasera in prima serata, mentre nelle sale è in proiezione il sequel Il ritorno di Mary Poppins, uscito lo scorso 20 dicembre. Mary Poppins fu un grande successo sia di pubblico che di critica: ebbe 13 nomination agli Oscar e ne vinse 5, tra cui quello per la miglior attrice protagonista per Julie Andrews. La storia, per chi ancora non la conosce, è ambientata a Londra nel 1910: George Banks, banchiere tutto d’un pezzo, non riesce a trovare una governante per i suoi figli. Ad aiutarlo arriverà Mary Poppins, scendendo dal cielo con un ombrello.

Rai Due

21.05 – The Good Doctor

Primi tre episodi di questa serie tv con protagonista Freddie Highmore, il bambino di Neverland – Un sogno per la vita e di Charlie e la fabbrica di cioccolato. Adesso quel bambino è cresciuto e in questa serie interpreta un giovane chirurgo, molto abile e intelligente, ma con una particolare forma di autismo.

"è un ragazzo straordinario, ha un deficit grave, però possiede un'intelligenza spaziale…" #TheGoodDoctor la prima stagione, da stasera alle 21.05 su #Rai2 pic.twitter.com/DJ8c2DmiLj — Rai2 (@RaiDue) December 28, 2018

Rai Tre

21.15 – La grande storia

Programma di divulgazione storica condotto da Paolo Mieli, in cui si stasera si parla di una cosa di cui in tv non si parla mai, ma proprio mai: il cibo. Con tre documentari, dagli anni Cinquanta fino a oggi, il programma analizzerà come le abitudini alimentari sono cambiate e come hanno influito persino sulla vita politica dell’Italia. Stefania Sandrelli sarà ospite del programma.

Il mondo del cibo e della cucina raccontato tra pubblico e privato. Dalla cultura alla politica, dall'economia alla tv.@Lagrandestoria con #PaoloMieli, questa sera alle 21.15 su #Rai3. pic.twitter.com/TjKN9S1ZeJ — Rai3 (@RaiTre) December 28, 2018

Rete 4

21.30 – Over the Top

Film del 1987 con protagonista Sylvester Stallone nei panni di Lincoln Hawk, un camionista con un passato doloroso: a causa del suocero, ricchissimo e invadente, ha lasciato la moglie e il figlio piccolo. Dopo la malattia di lei, Lincoln viene incaricato di accompagnare dalla madre il figlio, che non vede da anni e che frequenta una scuola militare lontano da casa. Durante il lungo viaggio i due si scontrano, ma poi rinsaldano il loro legame. Per riscattarsi Lincoln si iscriverà a un campionato di braccio di ferro, puntando al premio finale in denaro per ricongiungersi con la famiglia. Lo stile del film è quello dell’America di quegli anni, epico e un po’ esagerato, ma per chi è nostalgico degli anni Ottanta in ogni loro espressione può andare benissimo.

Canale 5

21.35 – Chi vuol essere milionario?

Puntata finale dello storico quiz condotto da Gerry Scotti. Gli aiuti a disposizione dei concorrenti saranno quattro: ci saranno ancora il “50/50” e l’aiuto del pubblico, ma non ci sarà più l’aiuto da casa: sono stati introdotti il “Chiedilo a Gerry” e il “Chiedilo a un esperto in studio”.

Italia Uno

21.25 – Il cavaliere oscuro

Secondo film della saga diretta da Christopher Nolan che rilanciò Batman con un’estetica completamente diversa rispetto a quella dei predecessori (Tim Burton e Joel Schumacher). In questo film, del 2008, è ancora Christian Bale a interpretare Bruce Wayne, il miliardario con la doppia vita: di giorno rampollo orfano della famiglia più ricca di Gotham City, di notte giustiziere della città; nel film ci sono due antagonisti, entrambi notevoli: Joker, interpretato da Heath Ledger poco prima di morire (premiato postumo con l’Oscar per questo ruolo), e Due Facce, interpretato da Aaron Eckhart.

La7

21.05 – Il giorno in più

Commedia del 2011 di Massimo Venier, con Fabio Volo e Isabella Ragonese. Racconta la storia di un uomo che rifiuta ogni legame sentimentale, ma che un giorno si innamora di una donna che ogni giorno incontra sul tram e con la quale si scambia sguardi in mezzo ai passeggeri. Sembra un film tratto da un libro di Fabio Volo, e infatti lo è.

Tv8

21.25 – Fuga dal Natale

Pensavate di esservi liberati dei film natalizi, passato Santo Stefano? Vi sbagliavate. Questo film del 2004, diretto dallo stesso Chris Columbus di Mamma ho perso l’aereo, è tratto da un romanzo di John Grisham. Racconta la storia di una coppia che si è stancata del consumismo del Natale, e quindi prenota una vacanza ai Caraibi per evadere dal solito cenone. Poco prima della partenza, però, chiama la figlia che era in Perù e dice loro che tornerà per Natale con il suo nuovo ragazzo per fargli vedere come si festeggia la vigilia a casa sua, rovinando i piani dei genitori.

Nove

21.25 – Cucine da incubo

Il programma di cucina in cui lo chef Antonino Cannavacciuolo ispeziona le cucine dei ristoranti messi male e le rimette in sesto, a suon di amichevoli pacche sulle spalle.

Rai 4

21.05 – The Hateful Eight

Ottavo film di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen e Channing Tatum. Uscito nel 2015 e distribuito in due versioni, una in digitale e una in pellicola Ultra Panavision 70 mm (un formato inutilizzato da cinquant’anni), il film è un classico western lungo quasi tre ore e per gran parte è ambientato in una sola stanza, un rifugio dove si trovano casualmente otto personaggi, tra cui due cacciatori di taglie, un ex generale della guerra di Secessione e una latitante incatenata.

Rai Movie

21.05 – Il lato positivo

Film del 2012 diretto da David O. Russell con Bradley Cooper, che interpreta un uomo appena uscito da un ospedale psichiatrico, e Jennifer Lawrence, giovane vedova con problemi di dipendenza dal sesso. Lui è ossessionato dalla sua ex moglie e vuole riconquistarla, ma non può per via di un’ordinanza restrittiva; allora Tiffany (Lawrence) si offre di intercedere per lui a patto di essere aiutata in un concorso di ballo. Nel cast c’è anche Robert De Niro.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Red Sparrow



Sky Cinema Passion

21.00 – Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse