Gli scontri prima della partita fra Inter e Napoli durante i quali è morto un tifoso investito da un suv e le polemiche per i cori razzisti della curva dell’Inter verso il giocatore del Napoli Koulibaly sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Avvenire e la Nazione titolano sulla norma contenuta nella legge di bilancio che raddoppia le tasse per le organizzazioni no profit, sulla quale il governo dice di averci ripensato e di volerla cambiare, e il Messaggero e il Sole 24 Ore aprono sul contenuto della legge di bilancio e sulle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, secondo il quale le tasse aumenteranno nel 2019.