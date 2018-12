Il cielo blu elettrico sopra New York

Nella notte di giovedì 27 dicembre una piccola esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato brevemente il cielo con una luce azzurra insolita e molto intensa. Il bagliore è stato ripreso e condiviso da decine di persone con i loro smartphone, portando a ipotesi molto creative su che cosa lo avesse causato, prima che fossero diffuse informazioni più chiare sull’incidente.

Le ipotesi sono state varie e spiritose. C’è per esempio chi ha suggerito di chiamare i Ghostbusters per gestire la situazione.

E chi ha invece ipotizzato scherzosamente che fossero arrivati gli alieni, come nei molti film sul tema ambientati a New York.

Altri ancora hanno pensato all’Apocalisse.

I think the rapture has started in New York… pic.twitter.com/j1acPcQo9x — Okoye’s Spear (@Willi_Mae) December 28, 2018

Blue skies in New York, what’s going on? 😱 pic.twitter.com/yBPKeYeh44 — Andres Rios (@_andresrios11) December 28, 2018

Crazy pulsating blue light with plumes of smoke either from north-western Queens or just across the river pic.twitter.com/cUxiDtEF9l — Dan Saltzstein (@dansaltzstein) December 28, 2018

In seguito alle numerose segnalazioni, la polizia di New York ha poi diffuso un breve comunicato per confermare che il bagliore era stato causato dall’esplosione di un trasformatore, avvenuta all’interno di una centrale elettrica di Astoria, quartiere nel Queens.

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

Con Edison, il gestore dell’impianto, ha confermato la notizia, dicendo che il cortocircuito ha interessato una sottostazione elettrica dei suoi impianti, tra la 20esima Avenue e la 32esima Street ad Astoria. L’incidente ha causato l’interruzione della fornitura elettrica per qualche tempo nella zona, complicando le attività presso l’aeroporto internazionale LaGuardia di New York.