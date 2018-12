Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Napoli

Il Giudice Sportivo ha squalificato i calciatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne per due giornate. Per il primo le due giornate di squalifica sono state comminate per il “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato e quinta sanzione) e per avere, al 35′ del secondo tempo, dopo la notifica della seconda ammonizione, rivolto al direttore di gara un ironico applauso (una giornata)”, mentre il secondo è stato squalificato “per avere, al 48′ del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano”. Il Giudice Sportivo ha inoltre ordinato che l’Inter giochi due gare “prive di spettatori e un’ulteriore gara con il settore secondo anello verde privo di spettatori” a causa dei cori razzisti gridati dal pubblico verso Koulibaly.

Durante Inter-Napoli, giocata mercoledì 26 dicembre, il difensore del Napoli Koulibaly era stato espulso dall’arbitro per averlo polemicamente applaudito dopo un’ammonizione, ma secondo lo stesso Koulibaly e secondo l’allenatore Carlo Ancelotti quel gesto era rivolto ai tifosi autori dei cori razzisti. Durante la partita, hanno raccontato i giornalisti presenti allo stadio, una parte dei tifosi di San Siro ha più volte intonato cori offensivi contro la città di Napoli, e altri razzisti contro Koulibaly, a cui sono stati diretti frequenti “buuu”. Lorenzo Insigne è stato espulso invece nel recupero per un fallo di reazione, a palla lontana, sull’interista Keita Balde, suscitando anche in questo caso molte polemiche.