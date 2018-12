La Thailandia ha legalizzato la marijuana per scopi terapeutici

Il Parlamento thailandese ha approvato la legalizzazione della marijuana per scopi terapeutici, modificando una legge relativa al possesso e alla vendita delle droghe che risaliva al 1979. Le nuove norme permetteranno il possesso di marijuana in limitata quantità, se accompagnato da una ricetta medica o da uno specifico certificato: le licenze per la produzione e la vendita di marijuana saranno controllate rigidamente dal governo.

In Thailandia la marijuana fu usata per molto tempo nell’ambito della medicina tradizionale, ma fu poi vietata negli anni Trenta. Anche dopo l’approvazione dell’ultima legge, il consumo di marijuana per scopi ricreativi continuerà a essere illegale.