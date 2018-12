A Taiwan non si trovano più 152 turisti vietnamiti

A Taiwan non si trovano più 152 cittadini vietnamiti arrivati nella città meridionale di Kaohsiung con un visto turistico tra il 21 e il 23 dicembre. Secondo i giornali taiwanesi, i vietnamiti scomparsi potrebbero essersi nascosti per restare illegalmente nel territorio taiwanese e lavorare nel paese. Nel 2015 Taiwan ha avviato un programma per favorire il turismo che prevede l’emissione di visti turistici per i cittadini di alcuni paesi asiatici, tra cui il Vietnam. Quella denunciata in questi giorni è probabilmente la più grande sparizione di turisti dall’inizio del programma.

L’agenzia governativa che si occupa di immigrazione sta indagando sulle persone scomparse e «quelli dietro di loro», cioè i responsabili di avere pianificato la sparizione. Se trovati, i turisti saranno espulsi da Taiwan e non potranno tornarci per un periodo di tempo compreso tra i tre e i cinque anni.