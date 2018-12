Donald Trump ha chiesto a un bambino di 7 anni se crede ancora a Babbo Natale

Durante la Vigilia di Natale, il presidente degli Stati Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno risposto dalla Casa Bianca alle telefonate di alcuni bambini su Babbo Natale. Parlando con un bambino di sette anni di nome Coleman, Trump gli ha chiesto:

Trump ha ascoltato la risposta, ha ridacchiato un po’ e risposto: «Bè, divertiti».

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018