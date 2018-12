Almeno sette persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio, in Somalia

Almeno sette persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di due autobombe. La esplosioni sono avvenute a pochi minuti di distanza una dall’altra, in un’area centrale della città, vicina al palazzo presidenziale. L’attacco non è ancora stato rivendicato ma in Somalia da diversi è attivo il gruppo terroristico islamista di al Shabaab.

